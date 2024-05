"Nós portugueses, nós Governo, nós comunidade precisamos dos jovens portugueses em Portugal para termos todos mais futuro", acentuou o líder do executivo no final da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu em Braga.

Montenegro destacou a aprovação de "medidas em cinco grandes eixos", todas "direcionadas para dar mais esperança aos jovens portugueses, esperança para se poderem fixar em Portugal e poderem aproveitar qualificações que obtêm, muitos deles, com grande esforço e grande sacrifício".

Numa curta declaração inicial, o primeiro-ministro afirmou que, dessa forma, os jovens dão cumprimento ao desejo que todos têm de alcançar na vida aquilo que são os seus projetos e, ao mesmo tempo, estão a ajudar Portugal.

As medidas aprovadas, em matéria de fiscalidade, habitação e saúde e bem-estar, foram todas direcionadas para os mais jovens.

Também a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, que teve a responsabilidade de detalhar as medidas apresentadas, frisou que estas "têm um impacto real na vida dos jovens".

Este é um "primeiro conjunto de decisões" sobre a vida dos jovens, trabalho a que o Governo dará continuidade, garantiu.

