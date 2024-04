Intervindo na abertura daquela que foi a última votação da assembleia europeia na atual legislatura 2019-2024 -- o Parlamento Europeu só voltará a celebrar uma sessão plenária em julho, após as eleições europeias de junho -, Metsola começou por assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, sendo aplaudida pelo hemiciclo, no qual dezenas de deputados de diferentes forças políticas, e não só portugueses, exibiam cravos.

Segundo a presidente do Parlamento Europeu, o 25 de Abril constitui "um momento na História europeia que ainda hoje reverbera e inspira, um dia em que a democracia, a liberdade e a dignidade voltaram a ocupar o seu lugar em Portugal, e que nos recorda que nunca devemos dar por garantidos estes valores europeus fundamentais".

"Por isso, o simbolismo do dia de hoje é tanto mais significativo quando nos reunimos para a última sessão de votação desta IX legislatura do Parlamento Europeu", completou.

Antes da derradeira sessão de votos desta legislatura do Parlamento Europeu, os 50 anos do 25 de Abril foram também assinalados no exterior do hemiciclo e do próprio edifício, com a distribuição de mais de um milhar de cravos e um momento em que vários eurodeputados se juntaram para entoar o «Grândola Vila Morena».

ACC // JPS

Lusa/Fim