"Estamos à espera de ajudar o maior número de nepaleses e sul-asiáticos, mas também qualquer pessoa que nos procure", afirmou à Lusa, o presidente da associação Nialp, Kamal Bhattarai.

"É o primeiro CLAIM deste tipo e estamos muito contentes por termos esta responsabilidade de servirmos como exemplo", afirmou.

A comunidade de habitantes do Nepal, Índia e Balngladesh é estimada em mais de 200 mil pessoas e Kamal Bhattarai reconhece que a língua é o principal desafio.

"Aqui podem encontrar quem fale a sua língua e os possa ajudar a encontrar soluções para os seus problemas", salientou.

"No contexto do Plano de Ação para as Migrações, que define a integração de migrantes como um pilar fundamental da política regulatória nacional, mais humanista e com o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos estrangeiros", a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) refere, em comunicado, que a escolha da Nialp se deve ao trabalho feito pela associação.

"A abertura do primeiro CLAIM no Martim Moniz, zona conhecida pela multiculturalidade, e em parceria, pela primeira vez, com uma associação de integração de imigrantes nepaleses na sociedade portuguesa, é o reflexo do trabalho desenvolvido pela AIMA na promoção da integração de todos migrantes que escolheram o país para viver", refere a organização em comunicado.

Este CLAIM "vai prestar um serviço gratuito com funções de acolhimento, informação e apoio a cidadãos migrantes, incluindo imigrantes e requerentes de proteção internacional", acrescenta ainda a agência.

