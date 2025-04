A líder bloquista descreveu o problema como "grave", mas não "suficientemente grave para convencer as elites portuguesas a tomarem uma decisão para resolver o problema".

O "preço da habitação não é só um problema para as pessoas mais pobres", sustentou.

Mariana Mortágua falava na Casa do Brasil, em Lisboa, num debate com jovens intitulado "Rendas Milionárias, jovens à porta", onde afirmou que a questão da habitação é um problema para os jovens "uma geração que não se consegue autonomizar".

A coordenadora do bloco ressalvou ainda que esta é "uma geração que vai entrar no mercado de trabalho e sabe que não vai conseguir pagar uma renda, independentemente do imposto que pagar sobre o salário".

