Na quinta-feira, os ex-Presidentes do Botsuana Ian Khama e da Colômbia Andrés Pastrana, o político moçambicano Venâncio Mondlane e outros dirigentes de partidos africanos ficaram retidos várias horas no Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro, em Luanda, tendo alguns deles sido impedidos de entrar, sem que tenham sido, até ao momento, prestadas informações sobre o incidente por parte das autoridades angolanas.

Adalberto Costa Júnior, em declarações à imprensa sobre o ocorrido quinta-feira em Luanda, disse que a conferência coorganizada com a fundação Brenthurst, em colaboração com a fundação Konrad Adenauer e o World Liberty Congress, tem como primeiro tema a "batalha entre a democracia e a autocracia" e considerou que o sucedido foi uma forma de o Governo angolano oferecer, "de forma gratuita, uma publicidade para todo o mundo daquilo que é a (...) realidade" angolana.

Segundo o líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), os cerca de 50 participantes estrangeiros foram convidados pelas organizações, tendo o partido sido responsável por trazer para Angola a realização deste evento, depois de ter participado nas duas iniciativas anteriores, que tiveram lugar na Polónia e na África do Sul.

"O que acontece é que a resposta está dada para todos, nós não somos uma democracia, nós somos uma autocracia extrema e penso que os maus conselheiros de João Lourenço estão a fazer com que ele hoje tenha uma péssima imagem enquanto líder da União Africana", afirmou.

O presidente da UNITA disse que cumpriu o seu papel, comunicando a chegada dos convidados à Presidência da República e ao Governo.

"Eu cumpri o meu papel, eu falei com a Presidência da República durante o dia, partilhei com os assessores principais do Presidente da República, o que estava a passar, por isso não podem dizer que não sabiam", declarou, acrescentando que teve como interlocutores os ministros do Interior, da Presidência e das Relações Exteriores, para além dos "chefões do partido".

"Penso que as pessoas que fizeram isso não devem ter cultura política, cultura mínima diplomática, não devem saber o que são relações internacionais", acrescentou.

Para o líder da UNITA, "o presidente da União Africana violou os protocolos da organização" e "Angola fez a pior figura que podia fazer" porque deteve "ex-Presidentes da República, recusou direitos protocolares, recusou a sala de protocolo de Estado a ex-primeiro ministros, a deputados, a ex-Presidentes, a vice-Presidente da República em funções, fez devolver aos países de origem senadores de vários países, nomeadamente senadores do Quénia, com visto da embaixada de Angola".

Segundo Adalberto da Costa Júnior, em Benguela estão presentes alguns convidados e cerca de 35 ficaram em Luanda, devendo participar remotamente na conferência.

Em declarações à Lusa, o secretário para as Relações Exteriores da UNITA, Rafael Massanga Savimbi, disse que os convidados que conseguiram entrar quinta-feira deveriam ter embarcado na manhã de hoje para Benguela, mas no aeroporto foram informados que o voo foi adiado para as 18:00.

Rafael Massanga Savimbi disse que foram deportadas, na quinta-feira, 12 pessoas, entre as quais o político moçambicano Venâncio Mondlane, considerando que a agitação terá começado quando as autoridades migratórias "viram o número considerável de pessoas, todas para a mesma direção e pela mesma razão".

"Começou ali a agitação e seguramente quando terão visto o Venâncio", avançou Rafael Savimbi, adiantando que entre os convidados estão personalidades de todo o mundo, na sua maioria africanos, membros da sociedade civil, presidentes de partidos, senadores, membros do parlamento, representantes de instituições académicas.

"Só de África são 18 países que estavam aqui representados, tem latino-americanos, tem dos EUA, tem asiáticos, tem europeus, é uma partilha sobre democracia e desenvolvimento, agora veja que imagem cada um deles leva para os seus países quando regressar", apontou.

A UNITA associou-se à conferência para "juntar o útil ao agradável" fazendo coincidir com o 13 de março, data da fundação do partido, acrescentou.

NME // MLL

Lusa/Fim