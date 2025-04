O Conselho de Ministros italiano reuniu-se em sessão extraordinária para tratar de vários assuntos, entre os quais a proclamação do luto de cinco dias, na sequência da morte do papa, na segunda-feira, aos 88 anos, na Casa de Santa Marta, no Vaticano.

O ministro da Proteção Civil italiano, Nello Musumeci, disse que a decisão de declarar cinco dias de luto no país foi uma iniciativa da primeira-ministra, Giorgia Meloni, aprovada por todos os ministros.

Em 2005, depois da morte de João Paulo II, a Itália declarou três dias de luto no país.

O período de luto vai coincidir, na sexta-feira com as comemorações do 25 de Abril, dia em que Itália comemora o fim da ditadura fascista e o início da libertação do país da ocupação nazi, cujo 80.º aniversário se assinala este ano.

Musumeci realçou que todas as celebrações do 25 de Abril "serão permitidas, tendo em conta o contexto e a sobriedade que as circunstâncias exigem".

Os preparativos para o funeral do papa estão em curso em Roma e na Cidade do Vaticano.

O corpo de Francisco está a ser velado na capela da Casa de Santa Marta, onde esteve hoje o Presidente italiano, Sergio Mattarella, primeiro representante do Estado a comparecer no velório.

Depois do velório em Santa Marta, o corpo de Francisco vai ser transferido, na quarta-feira, para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, para que os crentes possam dizer o último adeus ao papa, que liderou a Igreja Católica desde março de 2013.

O funeral está marcado para sábado, 26 de abril, às 10:00 (09:00 em Lisboa).

