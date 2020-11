Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 9,3 milhões de casos do novo coronavírus (9.351.109), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos.

Com 136.200 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O país tem atualmente 454.940 casos ativos da doença.

Num esforço para impedir a propagação do vírus, o Ministério do Interior permitiu aos estados impor restrições locais como o recolher obrigatório nocturno, mas pediu-lhes que consultassem o Governo central antes de impor bloqueios a nível estadual, distrital ou municipal.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.433.378 mortos resultantes de mais de 60,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

