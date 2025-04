"Os ritmos do rock, da eletrónica, indie, alternativos e até da cumbia voltam a invadir Freamunde e a festa dos 10 anos do Walk and Dance não se vai fazer rogada", refere-se numa nota de imprensa.

Os promotores indicam que o evento acontece "sempre com o mote de levar até ao público sonoridades emergentes e outras já bem conhecidas, com um cartaz eclético e muito especial".

Para assinalar a sua 10.ª edição, o festival vai realizar, no sábado, um jantar comunitário com alguns petiscos baseados na cozinha tradicional portuguesa.

Para hoje, o programa prevê atuações de Vitoria Vermelho, Benjamim, Leo Middea e Ritmos Cholulteka.

Na sexta-feira atuarão Foggy Project, Defera, Grande Amore, The Legendary Tigerman, Paraguaii e Groove Armanda.

No sábado, o programa inclui Homem em Catarse, Destrokanov Lado A, Madu, Sfistikated, David Bruno, Klin Klop Live e Destrokanov Lado B.

APM // MAG

Lusa/fim