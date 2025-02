Marisa Garrido recebeu hoje representantes do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros (STCDE), com a greve de quatro semanas a ser um dos temas principais do encontro, segundo a secretária-geral do STCDE.

De acordo com Rosa Teixeira, a situação em que estes funcionários da Administração Pública portuguesa no Brasil se encontram foi explicada e entregue documentação.

"Foi uma abordagem muito descritiva e documental para a secretária de Estado e os membros do seu gabinete poderem inteirar-se das situações", afirmou.

Por seu lado, Marisa Garrido terá anunciado a intenção de mais encontros com este sindicato e, segundo Rosa Teixeira, demonstrado a intenção de deixar escrito qualquer eventual acordo.

O STCDE anunciou uma greve de quatro semanas nos postos consulares e embaixadas de Portugal no Brasil, entre os dias 03 e 27 de março.

Trata-se de uma resposta dos trabalhadores por serem os únicos dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e da Administração Pública portuguesa a não terem o seu salário fixado em euros.

Rosa Teixeira disse ainda que, já depois deste encontro, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas a informou que já tinha conversado com Marisa Garrido e que irá realizar-se uma reunião entre ambos sobre este assunto.

A greve irá decorrer na embaixada e dos postos consulares portugueses no Brasil em março, de 03 a 06, de 10 a 13, de 17 a 20 e de 24 a 27.

