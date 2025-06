Fundos africanos recorrem a mecanismo de reciclagem de ativos para financiar infraestruturas

Luanda, 23 jun 2025 (Lusa) -- O Fundo Soberano de Angola (Fsdea) está a liderar com o fundo África50, do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), a mobilização de recursos para financiar infraestruturas, utilizando várias técnicas financeiras, entre as quais a reciclagem de ativos.