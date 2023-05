O cortejo, realizado por iniciativa de uma freira clarissa, madre Teresa d'Anunciada, sai do Convento da Esperança, onde permanece ao longo do todo o ano a imagem do "Ecce Hommo", e percorrerá durante horas as ruas atapetadas de flores da maior cidade açoriana.

Oferecida às freiras Clarissas pelo Papa Paulo III, a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres integra esta procissão que se realiza no quinto domingo depois da Páscoa, passando por antigos conventos, recolhimentos e algumas igrejas paroquiais da cidade.

Hoje, realiza-se a Procissão da Mudança da Imagem do Santo Cristo, cumprindo um trajeto à volta do Campo de São Francisco, e onde se incorpora uma multidão de promessas, tal como no cortejo de domingo.

Coincidindo com os festejos, que decorrem até quinta-feira, Ponta Delgada celebra na segunda-feira o seu feriado municipal.

O novo Bispo da Diocese de Angra, Armando Esteves Domingues, preside, este ano, aos festejos religiosos.

