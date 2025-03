De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na UE, a esperança de vida à nascença aumentou de 80,6 anos em 2022 para 81,4 anos em 2023, atingindo valores mais elevados do que os 81,3 anos registados em 2019, antes da pandemia.

Em Portugal, a esperança de vida à nascença cresceu em 2023 para 82,5 anos, quer face aos 81,8 do ano anterior, quer na comparação com os 81,9 anos de média em 2019.

A Itália, com uma esperança de vida de 83,5 anos apresentava em 2023 o valor mais alto entre os 27 Estados-membros, sendo a Letónia o país com a menor esperança de vida (75,6 anos).

Os homens têm em média uma menor esperança de vida (UE 78,7 anos, Portugal 79,5 anos) do que as mulheres (UE 84, Portugal 85,3 anos), com a Letónia a registar a maior diferença entre géneros, 10 anos, e os Países Baixos a menor, de apenas três anos em média.

