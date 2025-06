Os designados meios logísticos e equipamentos essenciais foram entregues ao ministro da Saúde guineense, Pedro Tipote, por Lúcia Píñón Ameiros, cônsul de Espanha em Bissau, e Claude Kakule, representante do PAM no país.

Na cerimónia, os três responsáveis assinalaram que os equipamentos hoje entregues visam apoiar o funcionamento da Direção do Serviço de Alimentação, Nutrição e Sobrevivência da Criança do Ministério da Saúde guineense, sobretudo no acompanhamento das atividades no terreno.

Pedro Tipote agradeceu o apoio de Espanha, felicitou a intervenção do PAM na coordenação da ajuda e explicou que os materiais servirão para o combate à desnutrição em crianças de até cinco anos e em mulheres grávidas.

O governante assinalou que o apoio espanhol vai ao encontro da iniciativa lançada em março passado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, para a redução da mortalidade materno infantil no país.

Fonte do Ministério da Saúde guineense disse à Lusa que cerca de 30% das crianças com menos de cinco anos "estão com atraso no crescimento" devido à má nutrição e cerca de cinco por cento com emaciação, perda de peso e massa muscular derivados da desnutrição aguda.

A situação ocorre em quase todo o país, mas com maior ênfase nas regiões de Oio, norte, Bafatá e Gabú, no leste, assinalou a mesma fonte.

Os meios logísticos disponibilizados por Espanha também serão utilizados na execução de programas do país para o combate à HIV/Sida e Tuberculose nas mulheres grávidas.

O ministro da Saúde guineense notou que os materiais hoje entregues fazem parte da iniciativa em curso entre os dois países que consiste na reconversão de parte da dívida pública da Guiné-Bissau a Espanha em ações sociais.

MB // MLL

Lusa/Fim