"O PS vai ganhar o Algarve, não tenho a menor dúvida, e se vocês estiveram atentos puderam confirmar isso na volta que demos aqui", disse Pedro Nuno Santos ao jornalistas já depois de percorrer o mercado dos produtores a céu aberto na Quarteira, concelho de Loulé, sempre acompanhado por Jamila Madeira, a cabeça de lista do PS pelo distrito de Faro.

Nas últimas legislativas, há cerca de um ano, a vitória do Chega pôs termo à hegemonia que o PS tinha desde 2025 no distrito de Faro.

O ritmo da visita ao mercado foi sendo marcada pela música de um acordeonista que ia atirando "é preciso animar a malta" e, apesar de ter de ir para casa, uma idosa esperou pela rosa de Pedro Nuno Santos. "Fico grata por poder ter estado ao pé de você e queria que você me desse uma rosinha, faz de conta que é a rosa do dia da mãe", atirou, pedindo ainda que trate bem "os nossos portugueses".

"Dou sim senhora", respondeu o líder socialista.

Logo no início desta visita, o candidato a primeiro-ministro foi abordado por duas mulheres que fizeram questão de tirar uma foto com Pedro Nuno Santos.

"Somos de etnia cigana e tanto que a gente queria estar consigo. Isto é só para dar que fazer ao Chega, estamos com o Nuno Santos. Tanto que a gente o vê na televisão e estamos perto com ele", afirmou uma das mulheres.

Pedro Nuno Santos respondeu um "muito obrigada" e ofereceu-lhes rosas.

Numa barraca mais à frente bebeu um licor de Medronho para "afinar a voz", com direito a brinde. "Os sopranos tomam todos isto", brincou Jamila Madeira.

Pelo trajeto foi ouvindo queixas sobre o IRS, de alguém que sempre pagou 15 euros e agora vai pagar 220 euros. "Deram com uma mão e tiraram com a outra", queixou-se um homem, referindo-se ao Governo.

Pedro Nuno Santos respondeu: - "Vamos mudar, vamos mudar, é só truques, vamos derrotá-los".

Outros pediram mais segurança para a Quarteira e transportes públicos, mais casas, uma solução para as "reformas miseráveis dos idosos" e a saúde que, em Portugal, "é uma desgraça".

Pedro Nuno Santos aproveitou ainda para ir falando sobre a medida do IVA zero no cabaz alimentar, defendido, antes de partir para um almoço comício em Olhão, também no distrito de Faro.

