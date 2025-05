"Obrigado a todos, obrigado Viana. Vamos continuar até ao fim, a lutar por uma maioria maior, não deixar ninguém em casa, mobilizar toda a gente, até domingo. Viva Portugal!", afirmou Luís Montenegro, de cima de um vaso -- que quase se ia virando quando subia -- e fazendo o V de vitória.

A tradicional arruada de Viana começou ao som de um vira minhoto, com Montenegro sempre acompanhado do cabeça de lista da AD - Coligação PSD/CDS-PP e presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, a que se juntou mais à frente Paulo Morais, que será candidato pelo PSD nas próximas autárquicas à Câmara desta autarquia.

O primeiro-ministro parou com Aguiar-Branco a ouvir o vira e no final cumprimentou as cantoras, com uma delas a deixar um desafio: "Não vamos dançar?".

"Nada disso", respondeu, em tom bem-disposto.

Montenegro posou com minhotas trajadas a rigor, brindou com vinho branco e provou bola de carne, cumprimentando, como tem sido habitual, pessoas, lojistas e muitas crianças, que quase todas lhe pedem uma 'selfie'.

A maioria das pessoas que o quiseram cumprimentar tinham elogios para o primeiro-ministro, com um antigo combatente a agradecer os descontos nos medicamentos, mas também encontrou quem não fosse fã da AD, a quem pediu que aproveitasse a última semana para pensar melhor.

"Eu sempre fui socialista", disse uma senhora, com Montenegro a sugerir que "feche os olhos" e ponha a cruz noutro sítio.

Mesmo sem parecer convencida, deixou um desabafo: "Mas eu, para mim, é você que vai ficar".

Houve também quem reclamasse dos carros mal estacionados da comitiva da AD: "Parece impossível este exemplo do primeiro-ministro", indignou-se uma senhora.

Em Viana, não faltou a paragem na tradicional pastelaria Manuel Natário e as suas famosas bolas: lá dentro, apesar de ter sido restrita a entrada da comunicação social, Montenegro pediu desculpa às pessoas pela confusão montada e ainda ofereceu o seu bolo a uma senhora que lhe pediu para lhe "pagar uma bolinha".

A meio da rua estreita em Viana do Castelo que serve habitualmente de palco às arruadas do PSD, Montenegro subiu a uma varanda, com Aguiar-Branco, Paulo Morais e o líder do CDS-PP Nuno Melo, de onde acenou aos apoiantes e entoou o habitual hino de campanha, que pede que "deixem o Luís trabalhar".

A comunicação social tentou questionar Paulo Morais - presidente e fundador da Frente Cívica, e que sempre falou sobre questões relacionadas com a corrupção -- se nestas eleições entende estarem em causa questões éticas, mas o candidato entrou com o líder da AD para a subida à varanda sem responder.

Os contactos de rua de cerca de 40 minutos terminaram com Luís Montenegro a percorrer alguns metros às cavalitas de membros das juventudes da AD, como já aconteceu noutras localidades.

"Luís amigo, Viana está contigo", foi uma das palavra de ordem mais ouvidas, com o líder do PSD a responder: "E eu estou com Viana!".

Em Viana do Castelo, a coligação AD venceu as legislativas em 2024, conseguindo dois dos cinco deputados deste círculos, seguida do PS também com dois e do Chega com um.

SMA // ACL

Lusa/fim