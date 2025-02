Entre os 110 casos mais recentes, 47 foram registados na província do Bengo, 45 na província de Luanda, 15 na província do Icolo e Bengo, dois na província do Cuanza Sul e um na província do Huambo, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde (Minsa), divulgado no domingo à noite.

Nas últimas 24 horas foram registados seis óbitos: três na província do Bengo, dois na província de Luanda e um na província do Icolo e Bengo, estando internadas 171 pessoas com cólera.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 4.107 casos, sendo 1.966 na província de Luanda, 1.586 na província do Bengo, 493 na província do Icolo e Bengo, 27 na província do Cuanza Sul, 14 na província de Malanje, sete na província do Huambo, seis na província da Huíla, cinco na província do Zaire, dois na província do Cuanza Norte e um na província do Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

Os óbitos ocorreram no Bengo (66), Luanda (59), Icolo e Bengo (18), Cuanza Sul (2) e Malanje (2).

O grupo etário mais afetado é o dos 2 aos 5 anos de idade com 631 casos e 22 óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade com 517 casos e oito óbitos.

A cólera é uma doença infecciosa associada a más condições de higiene, saneamento deficiente e falta de qualidade da água.

