Cientistas alertam que indicadores climáticos chave estão no vermelho

Paris, 19 jun 2025 (Lsau) -- Gases com efeito de estufa (GEE), subida do nível do mar, limiar dos 1,5 graus centígrados (1,5ºC) de aquecimento global - uma dezena de indicadores climáticos chave estão no vermelho, alertaram 60 cientistas de renome em estudo divulgado na quinta-feira.