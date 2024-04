"Estes são os resultados da gestão de eficiência hídrica, que nos últimos anos se tornou numa bandeira do município de Castro Marim, com a aplicação de várias medidas e a aposta na sensibilização da sua comunidade", refere o município, em comunicado.

Segundo uma tabela da empresa Águas do Algarve enviada na nota, o município de Castro Marim apresentou no mês de abril uma diferença de menos 36% de consumo de água relativamente ao mesmo período do ano passado.

Na nota, a Câmara Municipal indica que, além de ter continuado com o alargamento das redes de abastecimento de água a população não servida, localizada no interior rural e na serra do concelho, levou a cabo um "enorme investimento" para combater a seca que afeta o território, a região e o país.

"Através de obra física, da informatização e da dedicação pessoal de vários elementos-chave da estrutura do município, foram instalados centenas de contadores com telemetria, que assim conseguem antecipar mais facilmente as ruturas e os consumos excessivos", realça a autarquia de Castro Marim, no distrito de Faro.

O município acrescenta que foram instalados contadores e feita a telegestão na maioria das áreas ajardinadas do espaço público, além do início dos procedimentos de construção e instalação de Zonas de Medição de Caudal (ZMC's) em várias secções e nos principais pontos de abastecimento, "que contribuem para uma intervenção mais rápida em ruturas não visíveis à superfície".

A Câmara de Castro Marim sublinha ainda que "é o único concelho do sotavento a ficar colocado nos cinco primeiros lugares da tabela" da Águas do Algarve.

De acordo com a tabela, a maior redução anual no consumo de água registou-se em três grandes aldeamentos turísticos no concelho de Loulé: InfraMoura em Vilamoura (-52%), InfraLobo em Vale do Lobo (-52%) e InfraQuinta na Quinta do Lago (-47%).

O quarto lugar da lista é ocupado por Castro Marim (-36%), que é seguido por Lagoa (-34%) Monchique (-33%) e Vila do Bispo (-32%).

As entidades que menos reduziram no consumo são as Águas de Vila Real de Santo António (0%), Fagar -- Faro (-1%), TaviraVerde (-5%), Ambiolhão (-7%) e EMARP -- Portimão (-12%).

Segundo a tabela, Albufeira reduziu o consumo de água de abril de 2023 até abril de 2024 em 29%, Alcoutim em 26%, Silves em 21%, Loulé em 18%, Aljezur em 18%, Lagos em 17% e S. Brás de Alportel em 13%.

