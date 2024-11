De acordo com o aviso de vento forte, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18:00 de sexta-feira, está previsto vento de "W/NW [oeste/noroeste] fresco a muito fresco, tornando-se W fresco a muito fresco a partir do fim da manhã, por vezes forte no fim do período".

A visibilidade será "boa a moderada, por vezes fraca".

A ondulação na costa Norte deve variar de dois e meio a três metros e meio, de N/NW (norte/noroeste), e na costa Sul, de SW (sudoeste), entre um a dois metros.

A capitania do porto do Funchal recomendou à comunidade marítima e à população em geral para "reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas" e "evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima", nomeadamente "os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda".

A autoridade marítima aconselhou ainda a "não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas", tendo presente que "o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

O capitão do porto do Funchal emitiu, na sequência de informações do IPMA, outro aviso de mau tempo, de sinal 6, para o arquipélago da Madeira, que corresponde a "vento de força 7 (51 a 62 quilómetros por hora) de qualquer direção".

O responsável da capitania recomendou aos "proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem" a sua segurança.

O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de sábado, indicou o IPMA.

Os avisos abrangem as costas norte e sul da ilha da Madeira, assim como as regiões montanhosas e a ilha do Porto Santo.

Os aguaceiros, "por vezes fortes", poderão ser acompanhados por trovoada, indicou o IPMA.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Também a Proteção Civil alertou hoje para agravamento do estado do tempo nos próximos dias.

LFS // MCL

Lusa/Fim