"No total de casos suspeitos notificados já temos 485, sendo destes 232 confirmados", disse á Lusa Ângela Gomes.

A diretora nacional da Saúde explicou que os casos estão mais concentrados na ilha do Fogo, com um total de 169 casos positivos, e na ilha de Santiago, sobretudo na cidade da Praia, que conta com 51 casos.

Em novembro, o país contava com 32 casos positivos.

As autoridades reforçaram campanhas de informação, limpeza, pulverização antimosquitos nas zonas com mais casos.

O surto mais grave de dengue em Cabo Verde foi registado em 2009, com 21.000 casos e seis óbitos, todos na ilha de Santiago.

Febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, a par de inflamações na pele, fazem parte dos sintomas da infeção que, nos casos mais graves, pode evoluir para dengue hemorrágica e, no limite, causar a morte.

