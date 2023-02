O trabalho do artista português está inserido no projeto "Big Trash Animals" (Grandes Animais do Lixo) que Bordalo II tem levado a cabo um pouco por todo o país e pelo mundo, constituído por retratos de animais em vias de extinção ou emblemáticos de cada região, feitos com aquilo que os põe em risco e destrói, como plástico ou outros detritos.

"Estes dois trabalhos representam o burro mirandês, uma espécie que se encontra ameaçada de extinção, devido à falta de utilização por parte das populações, havendo porém projetos que mantêm a sua preservação", como a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), explicou o artista à Lusa.

O dois murais foram elaborados após a recolha de materiais recolhidos no lixo urbano das aldeias de Serapicos e Vilar Seco, do Planalto Mirandês.

"O objetivo do projeto ['Big Trash Animals'] é criar imagens das vítimas da civilização do mal. Estes trabalhos são elaborados com desperdícios de plásticos, peças automóveis, como pára-choques, materiais que acabam por contaminar a natureza e que são nocivos, especialmente para os animais", vincou Bordalo II.

O artista plástico terminou, igualmente, no início desta semana, em Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, uma outra peça inserida no mesmo projeto e que representa uma cabra.

"Esta cabra é um animal que coabita no território de Pampilhosa da Serra e que serve como exemplo para a preservação e respeito pelas espécies locais", frisou à Lusa.

A elaboração dos painéis representativos do burro mirandês levou entre quatro e cinco dias a ser preparado desde o trabalho em estúdio até a colocação.

O secretario técnico da AEPGA, Miguel Nóvoa, disse à Lusa que em 2021 foi aprovado um projeto através do Fundo Ambiental, denominado "Eco Dankey", em que o burro serviu de "embaixador" para o aumento de taxa de reciclagem, em algumas aldeias do concelho de Vimioso.

"Fizemos uma recolha porta a porta de resíduos e chegámos à conclusão que há muito plástico no meio ambiente fruto da habituação da sociedade a este material. Para fomentar a economia circular e valorizar o burro de Miranda, avançámos com estes dois trabalhos, agora concluídos", frisou o técnico.

O projeto "Big Trash Animals" está espalhado pelo território nacional e pelo mundo, nomeadamente pela América do Norte, América Latina e Europa, entre outros continentes.

Artur Bordalo (Bordalo II - o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo), nascido em Lisboa, em 1987, onde foi aluno da Faculdade de Belas Artes, começou pelo 'graffiti', que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios.

O próximo projeto de Bordalo II em maior escala traduzir-se-á numa exposição individual, em São Paulo, com murais espalhados por toda a cidade brasileira.

FYP // MAG

Lusa /fim