BE acusa PSD fazer dos imigrantes "bodes expiatórios" para disputar votos com o Chega

Amadora, Lisboa, 03 mai 2025 (Lusa) -- A coordenadora nacional do BE acusou hoje o PSD de fazer dos imigrantes "bodes expiatórios" com o objetivo de disputar votos com o Chega, realçando que estes cidadãos têm os mesmos problemas que a maioria da população.