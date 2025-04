"O Banco de Portugal confirma que está em curso uma operação da Polícia Judiciária nas suas instalações, que conta com a sua total colaboração", refere o supervisor bancário num esclarecimento hoje publicado no seu portal e que não acrescenta mais detalhes.

A PJ tem em curso buscas em vários organismos públicos em Lisboa, Porto e Braga, por suspeitas relacionadas com a aquisição de serviços informáticos entre 2017 e 2025, anunciaram hoje as autoridades

"No centro da investigação encontra-se um conjunto de indivíduos que, em conjugação de esforços e de forma premeditada, viciaram dezenas de procedimentos de contratação pública e privada, num valor total global não inferior a 17.000.000,00Euro (dezassete milhões de euros)", referem, num comunicado conjunto, a PJ e a Procuradoria-Geral da República.

Segundo a nota, as diligências decorrem "em domicílios, escritórios de contabilidade, sedes de sociedades, Institutos Públicos e outros serviços do Estado" e "destinam-se à recolha de informação relacionada com funcionários" e não com "decisores políticos".

Na execução de 75 mandados de buscas e apreensão estão 250 inspetores da PJ, 50 especialistas de polícia científica, dois juízes de instrução e três magistrados do Ministério Público.

O inquérito, dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) com a coadjuvação da PJ, está em segredo de justiça.

JO (IB) // CSJ

Lusa/Fim