Em comunicado, as autoridades explicam que a previsão aponta para "um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago" entre as 06:00 de sábado (07:00 em Lisboa) e as 24:00 de terça-feira.

A agitação marítima será caracterizada por "uma ondulação proveniente do quadrante oeste-noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 10 metros e uma altura máxima de 22 metros, com um período médio a variar entre os 12 e os 14 segundos".

São ainda esperados "ventos provenientes do quadrante oeste-noroeste, com uma intensidade média de 84 km/h [quilómetros/hora] e com rajadas até 152 km/h".

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar para regressar ao porto de abrigo mais próximo e adotar medidas de precaução, como o reforço da amarração e a vigilância das embarcações atracadas e fundeadas.

Aconselham igualmente "um estado de vigilância permanente" e o acompanhamento da evolução da situação, através dos avisos à navegação e da previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como de outras informações disponibilizadas pelas capitanias dos portos, "evitando sair para o mar até que as condições melhorem".

À população desaconselha-se a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias e de outras atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional pedem uma atitude vigilante em caso de "absoluta necessidade" de deslocação até à orla costeira, já que nestas condições "o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

