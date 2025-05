O palco está escolhido, os protagonistas selecionados a dedo e a missão é clara: "Definir estratégias orientadas para resultados concretos e sustentáveis" no marketing B2B. A 4. ª edição da Martech B2B Summit chega no dia 28 de maio à sede da Microsoft Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa, com a promessa de fazer mais do que discutir tendências, olhando de frente os desafios que se põem ao segmento business-to-business (B2B) e propondo soluções tangíveis num ambiente que se quer tanto colaborativo como provocador.

Como ponto de partida para o debate, que se fará de conversa sobre tendências e oportunidades mas também da apresentação de case studies capazes de apontar novas soluções de sucesso, estará a apresentação do "Estudo de Marketing B2B para Portugal 2025", um retrato atual e rigoroso das práticas, investimentos e angústias das equipas de marketing empresarial, desenhado com a precisão de quem entende que, sem dados, qualquer estratégia é apenas um tiro no escuro. Em tempos em que a pressão para mostrar resultados palpáveis se tornou regra e não exceção, este estudo pretende ser um guia de navegação para as marcas e profissionais que se recusam a ficar para trás.

A iniciativa da Martech Digital, em parceria com a Your Trend, "reúne profissionais, decisores e especialistas para debater os desafios e as oportunidades que estão a moldar o futuro do marketing no universo empresarial", com as responsáveis pela organização, Ana Barros e Andreia Mitreiro, a arrancar uma manhã que promete fazer esquecer fórmulas antigas e apontar ao futuro do B2B.

"Cada edição da Martech B2B Summit consolida a vontade de manter ativa uma comunidade colaborativa, focada em enfrentar desafios reais e encontrar soluções inovadoras", lembra Ana Barros, CEO da Martech Digital, destacando temas como "o alinhamento entre marketing e vendas, essencial para melhorar a eficiência, a tomada de decisão e gerar impacto no negócio". "Acreditamos que crescer exige visão, adaptação e liderança", diz a responsável, que assume o objetivo de criar, com este evento, "um espaço de aprendizagem e interação, centrado nas vertentes de marketing e tecnologia e onde profissionais do mercado possam discutir e partilhar dores de negócio".

Além da apresentação do estudo, a edição deste ano conta com um painel focado em Sales & Performance Marketing, moderado pela diretora editorial do SAPO, Joana Petiz, e que contará com a visão de Patrícia Mestre, head of Partner Marketing for Data& AI da Microsoft, Duarte Valente, head of B2B da Adstrategy, e Alexandra Gomes, Marketing & Communications Specialist da Linde Material Handling Ibérica. Seguem-se os Casos Reais, onde Andreia Mitreiro, CEO da Your Trend, irá moderar a apresentação de Francisco Vaz Santos, da Nova SBE, e Luísa Teixeira Pinto, da Fidelidade, que partilharão experiências, tendências, estratégias de go-to-market e inovação aplicadas ao B2B.

"Nesta 4.ª edição, vamos aprofundar o debate sobre o impacto real do marketing no B2B, focando-nos em estratégias orientadas para resultados concretos e sustentáveis. Vamos ainda apresentar novos casos práticos que mostram como as empresas estão a inovar na forma como comunicam e contamos com um conjunto diversificado de organizações que irão abordar diferentes perspetivas – desde a automação e inteligência artificial no marketing digital até à gestão integrada de comunicação, imprensa e eventos", concretiza Andreia Mitreiro.

Num mercado cada vez mais exigente, onde o alinhamento entre marketing e vendas não é apenas desejável mas essencial, os intervenientes desta manhã prometem trazem experiências e visões que cruzam a teoria com a prática, a estratégia com a tática. Num mundo onde a disrupção é muitas vezes confundida com ruído, eventos como este são fundamentais para recentrar o discurso. Porque por trás de cada campanha bem-sucedida, de cada estratégia de go-to-market eficaz, de cada transformação digital bem conduzida, está uma equipa que teve tempo e espaço para pensar, errar, afinar e voltar a tentar. O Martech B2B Summit 2025 quer ser esse espaço.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no site da Martech, bem como o programa completo. Porque o futuro do marketing não se constrói a sós, nem no conforto da teoria. Constrói-se com partilha, confronto e, acima de tudo, com a coragem de fazer diferente.