Utilizadores sintéticos?

Descubra este novo conceito da Inteligência Artificial com Rui Coutinho, da Nova SBE, que explica como esta ferramenta ajuda as empresas a compreender hábitos de consumo e a desenvolver soluções e produtos mais alinhados com os gostos e preferências dos consumidores.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

Saiba mais aqui