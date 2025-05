Diariamente, a partir da sua sede e fábrica na região de Sintra, esta startup exporta para mais de 30 países. Emprega atualmente mais de 100 funcionários e tem também escritórios em Nova Iorque, tendo sido apresentada pela primeira vez nos Estados Unidos em 2018 e conquistado já mais de 300 mil clientes.

A Kencko nasceu de uma necessidade genuína, não de uma especulação sobre o que as pessoas poderiam ser persuadidas a comprar. Em 2014, após regressar a Portugal depois de um período a viver e a trabalhar na China, Tomás Froes, o fundador, percebeu que algo não estava bem com o seu corpo. Começou a sentir um grande desconforto no estômago. “Eu tinha muitas tonturas e tinha problemas com acidez no estômago, mas isso era uma coisa nova e não percebia o que vinha aí. O meu corpo mostrava que precisaria de uma mudança”, relatou ao SAPO.

Após receber o diagnóstico, uma gastrite aguda, decidiu fazer algo por ele e por outros que tivessem problemas semelhantes. Sem aceitar o prognóstico de medicação vitalícia, Tomás conseguiu reverter os sintomas da doença através de uma dieta centrada em cinco a dez porções diárias de frutas e vegetais e recorda hoje a sua infância, enquanto brincava e ajudava o avô no seu quintal, cheio de milho, brócolos e tomates.

"Não sei bem o porquê", diz, "talvez tenha sido aquela época na quinta, ou o facto de ter vegetarianos na família — seja o que for, fez-me ter a certeza de que havia outra coisa que podia fazer além de tomar medicamentos". O fundador da marca tinha uma vantagem: possuía conhecimento de um estudo chinês revolucionário que explora as ligações entre a dieta e a saúde e que mostrou que a redução no consumo de produtos de origem animal poderia ter efeitos profundos e positivos na saúde.

Tomás acreditou que uma dieta vegana poderia ajudar a sua gastrite sem medicação. Então mudou para uma dieta de pelo menos cinco porções de frutas e vegetais por dia, sem laticínios e com pouca ou nenhuma carne e tudo se alterou: os seus níveis de acidez gástrica diminuíram, eliminando a necessidade de medicamentos. Essa mudança de atitude deu também origem à empresa.

O nome Kencko também não foi escolhido aleatoriamente: tem origem japonesa e significa saúde.

Tomás Froes - Kencko Tomás Froes. Imagem cedida pela Kencko

A sustentabilidade e a preocupação com o ambiente estão na mira da marca

A Kencko tem a sustentabilidade no seu ADN, já que os produtos que apresenta não incluem proteína animal. “Frutas. Vegetais. Nada mais. As nossas bebidas biológicas são feitas apenas com frutas e vegetais reais”, relata a equipa. Todas as suas embalagens também são de origem vegetal, livres de plásticos convencionais e compostáveis em casa.

A preparação dos produtos para consumir também é fácil, basta usar uma liquidificadora em casa ou a garrafa patenteada da marca ideal para usar na rua ou no escritório. Os consumidores podem encontrar e experimentar smoothies, bebidas de proteína, iced lattes e papas de aveia em casa, no escritório ou onde quer que estejam. "A nossa razão de existir como empresa é ajudar as pessoas a consumir mais frutas e vegetais, enquanto combatemos o desperdício alimentar. O sonho sempre foi tornar os nossos produtos acessíveis ao grande público e sabíamos que, para isso, a Kencko iria precisar de um parceiro forte no retalho", partilha Tomás Froes.

O que siginifica “selo B-corp”?

Uma empresa que recebe a certificação da B-corp significa que tem a certificação por B-Lab, uma organização global sem fins lucrativos, que se baseia nos padrões elevados de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilização. Esta certificação, reconhecida como um movimento global, pretende definir o conceito de sucesso empresarial, onde as empresas querem ser "as melhores para o mundo, não apenas as melhores do mundo". Em Portugal, esta certificação tem aumentado, com diversas empresas a aderir a este movimento global e inclui muitas empresas de diferentes setores e tamanhos. Tudo está disponível na página da marca, onde é fácil encomendar, mas também nas lojas Auchan.

"Estamos muito entusiasmados por o Auchan reconhecer o nosso valor e pela oportunidade que isso representa para levar os nossos produtos sustentáveis de frutas e vegetais biológicos ao mercado português”, afirma Tomás Froes. Até ao final do ano, a marca quer marcar presença em todos os retalhistas em Portugal.