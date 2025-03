Se há falta de talento, como se pode atrair, e mais importante, fixar, quem realmente pode fazer a diferença nas organizações? E se os avanços brutais da Inteligência Artificial prometem mudar radicalmente as tarefas que ainda fazemos, como podemos preparar-nos para não ficar obsoletos e tirar o melhor partido dessa ferramenta? E afinal que desafios e oportunidades já se consegue vislumbrar no trabalho do futuro?

Veja as respostas aqui, em direto, na Conferência Human Resources.

Empresários, gestores, responsáveis por pessoas, académicos e consultores de carreiras de topo vão passar já nesta manhã de quinta-feira pelo palco do Museu do Oriente, em Lisboa, para deixar os seus contributos sobre como veem desenhar-se o futuro das organizações.

"O futuro do trabalho: tudo o que (não) sabemos" foi o tema escolhido pela equipa da Human Resources para esta 29.ª conferência, numa manhã marcada por uma dezena de apresentações e painéis, incluindo nomes como Steve Cadigan, Talent Hacker and Advisor, Nadim Habib, professor da Nova SBE, ou as diretoras de Pessoas do MEO, Grupo Nabeiro, Fidelidade e Doutor Finanças, respetivamente, Ana Gama Marques, Ana Rita Lopes, Joana Queiroz Ribeiro e Irene Rua.

Encontrar Talento no Século XXI, Repensar o Trabalho e o Talento na Era da IA e Moldar um Futuro No Qual o Potencial Humano Não É Limitado Por Tempo, Tarefa ou Conhecimento são alguns dos temas em debate nesta manhã. E pode acompanhar tudo aqui, no SAPO, em direto, ou guardar para ver mais tarde.

Programa completo: