Não consegue ir todos os dias ao Parque Tejo? Prepare a sua sala para os concertos. O SAPO leva-lhe o Rock in Rio a casa com uma nova aplicação que lhe permite assistir, já a partir de amanhã, a uma seleção exclusiva de conteúdos na TV do MEO.

Em sapo.pt e na TV do MEO, através do botão azul do comando, poderá ter acesso à transmissão em direto dos concertos do Palco Mundo e do Super Bock Digital Stage. E até ver em exclusivo o SAPO Halftime Show, o talk show que dinamiza o tempo entre concertos, com muitas caras conhecidas em palco com os apresentadores da casa, Inês Gens Mendes e Tiago David.

O SAPO volta assim a afirmar-se de forma pioneira no campo do entretenimento com o lançamento da Aplicação SAPO TV, com o lançamento a ficar marcado pela transmissão, em direto, do Rock in Rio Lisboa.

Ao longo das 10 edições do festival e nesta edição especial de 20 anos de Rock in Rio Lisboa, o SAPO materializa a sua aposta crescente na proximidade às pessoas e na tecnologia. Assim, se no ecrã principal do Palco Mundo será este ano possível assistir a conteúdos interativos que levarão os festivaleiros a ganhar prémios no portal SAPO, quem não puder ir ao Parque Tejo poderá acompanhar em direto os concertos dos palcos mais procurados e ainda ver conteúdos extra, incluindo histórias dos bastidores.

Na Aplicação SAPO TV, será também possível encontrar conteúdos com a qualidade e a chancela dos parceiros de media do SAPO, numa escolha editorial que integra entrevistas, documentários, debates, eventos incontornáveis e protagonistas do país e do mundo. Todos os conteúdos podem ser vistos e revistos, numa experiência de televisão criada para um consumo à medida, onde e quando se quiser, no ecrã da preferência de cada utilizador.