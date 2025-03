Só no último ano, foram angariados quase 300 mil euros em donativos, graças à solidariedade dos clientes MEO. E ajudar não custa mesmo nada: basta usar parte dos pontos acumulados para ajudar uma das instituições apoiadas pelo programa.

Criado em 2005, o programa permite que os clientes acumulem pontos (MEOS) por cada euro gasto em serviços da marca, podendo trocá-los por equipamentos, experiências ou donativos para instituições de solidariedade, uma opção que "reflete o compromisso da marca em reconhecer a lealdade dos seus clientes enquanto promove o impacto social positivo".

"O sucesso desta iniciativa reflete a generosidade e o sentido de responsabilidade social dos nossos clientes, bem como o compromisso do MEO com as pessoas como um dos pilares estratégicos da marca", reage Luís Mestre, chief sales officer B2C do MEO.

Em duas décadas de Programa MEOS, os donativos recolhidos somam já a importante quantia de 2,7 milhões de euros que têm servido para ajudar quem mais precisa. Envolver todos para conseguir maior impacto a "transformar vidas e apoiar causas sociais" é o objetivo do programa, que no ano passado permitiu entregar cerca de 12 mil à Liga dos Bombeiros Portugueses, para apoiar o combate aos incêndios que afetaram o país no final do verão.

Os restantes 275 mil euros conseguidos em 2024, que ajudaram a chegar além dos 2,7 milhões de euros ao longo do programa, foram distribuídos por instituições de solidariedade social que vão da Associação dos Cegos e Amblíopes Portugal (ACAPO) à Assistência Médica Internacional (AMI), da Liga Portuguesa Contra o Cancro às Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel (ACERSI), da Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21 (APPT21) à de Mulheres Contra a Violência (AMCV), da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral (FAPPC) à das Associações de Surdos (FPAS) ou ainda ao Lar Marista de Ermesinde e ao Refúgio Aboim Ascensão.

"O programa MEOS não só reforça a ligação com os nossos clientes, como também cria um impacto social positivo e significativo", afirma ainda o mesmo responsável, num momento marcante para o programa que visa "ligar as pessoas a uma vida mais inovadora, inclusiva e sustentável".