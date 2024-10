Seja a facilitar a relação com o banco, as finanças ou a seguradora seja para juntar em segurança quem está sozinho e precisa de companhia, o mundo digital abre um universo de possibilidades. Mas ninguém pode ficar para trás nesta viagem.

Foi a pensar nisso que o MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa, criou um programa que, em apenas 60 segundos, revela a cada dia um aspeto do mundo digital que pode ajudar quem mais precisa a apanhar este comboio. Já uma referência na promoção da literacia digital em Portugal, o Muda Num Minuto chega agora ao SAPO, numa parceria que garante que o programa chega a um público ainda mais alargado e que acompanha de perto as transformações tecnológicas, procurando estar sempre atualizado sobre as últimas tendências digitais.

"O Muda Num Minuto destaca-se pela sua simplicidade e objetividade, abordando uma vasta gama de temas do dia-a-dia, como finanças pessoais, compras online, segurança digital e entretenimento, tudo em apenas 60 segundos, um minuto que o mantém informado sobre os mais recentes avanços no mundo digital", resume a organização.

A partir do próximo dia 14 de outubro poderá acompanhar diariamente, no portal SAPO, os novos episódios desta que é já a sexta edição do Muda Num Minuto, com dicas práticas e úteis, desenvolvidas em colaboração com parceiros de destaque como a Google, a Fidelidade, a Autoridade Tributária e o Banco de Portugal.

Um formato inovador que já é um sucesso na RTP1, RTP 3, RTP Internacional e na RFM, está agora também no SAPO, para alcançar ainda mais utilizadores que procuram soluções rápidas e eficazes para navegar no mundo digital.

Veja aqui os episódios das outras temporadas.