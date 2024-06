"Cycling Without Age" é um movimento que começou em 2012, na Dinamarca, pela mão de Ole Kassow, com o objetivo de promover a estimulação cognitiva de idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Confrontado com histórias sobre o isolamento e a falta de liberdade e mobilidade das gerações mais envelhecidas, Ole Kassow procurou uma solução que permitisse a essa faixa etária contactar com a natureza e visitar os locais onde cresceram e viveram. Foi neste contexto, e sob o mote "pelo direito ao vento nos cabelos" que alugou um trishaw e começou a oferecer passeios de bicicleta gratuitos aos utentes de um lar local.

Doze anos depois, o projeto "Cycling Without Age" está presente em mais de 50 países, com a ajuda de 33 mil voluntários que já levaram a passear mais de 1,5 milhões de pessoas por todo o mundo.

O movimento chegou a Portugal em novembro de 2018, com a criação da Associação Pedalar Sem Idade, e atualmente conta com 371 voluntários e 15 trishaws distribuídos por 8 cidades: Lisboa, Cascais, Castro Verde, Guimarães, Almada, Castelo Branco, Sintra e Vila Franca de Xira.

Os passeios, que duram entre 45 a 60 minutos, realizam-se em "trishaws", bicicletas adaptadas com três rodas e um sofá que transportam até duas pessoas e um voluntário, previamente formado, responsável por guiar os utentes pelo percurso. O meio de transporte é ainda dotado de capota e manta polar, resistente a temperaturas negativas, assegurando um maior conforto nos dias mais frios.

O SAPO foi até Belém, em Lisboa, para acompanhar uma manhã de passeios e conhecer melhor o projeto. Veja tudo na reportagem em vídeo.

Para mais informações sobre o projeto visite o site oficial da Associação.