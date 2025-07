O poder do storytelling no digital: contar histórias é mais do que comunicar, é criar ligação.

Ana Margarida Oliveira, da RFM, revela como o storytelling humaniza as marcas e aproxima as pessoas.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

Saiba mais aqui