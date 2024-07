Fundada em 1994, como "uma agência de meios nacional e independente de agências de publicidade, grupos de media e anunciantes", em 2024 a Nova Expressão está no topo da tabela dos rankings das agências de meios. A casa liderada por Pedro Baltazar tem estado "a crescer muito acima do mercado, em termos de faturação", e prevê manter esse ímpeto, "tendo em conta o momento de grande vitalidade que tem demonstrado".

De acordo com os números comunicados pela agência, até maio deste ano, "o investimento em media no nosso mercado cresceu quase 10% e a previsão da Nova Expressão é que possa chegar ao final do ano a valer no seu todo cerca de 700 milhões de euros" (investimentos via agências de meios e diretos, incluindo plataformas tecnológicas internacionais).

A reforçar esta dinâmica, a Nova Expressão "surge em destaque na classificação dos dois rankings internacionais mais importantes que avaliam o desempenho das Agências de Meios", reforçando o segundo lugar da tabela quer na avaliação qualitativa da RECMA quer na avaliação de new business da COMvergence, relativas ao mercado português.

"A evolução da relação com a network internacional Local Planet, a maior rede internacional de agências de meios independentes, presente em 85 mercados com valores consolidados de faturação na ordem dos $17,2bn, e participada pela Nova Expressão, e em especial com a agência espanhola Making Science, empresa cotada na Bolsa de Valores de Madrid, tem sido muito importante, tanto em termos de aquisição de novos clientes, como de know how e best practices", considera a agência.