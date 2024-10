“Escape-rooms” como forma de avaliação? “Um aluno pode demonstrar competências sem fazer um exame ou teste de cruzinhas”, diz João Couvaneiro

Como é que as faculdades podem implementar ferramentas que permitam, simultaneamente, brincar e aprender? João Couvaneiro, professor na Egas Moniz School of Health and Science, esteve à conversa com o SAPO e abordou não só a importância do brincar, em qualquer idade, mas também estratégias de aprendizagem revolucionárias como o “gamification” e o “game-based learning”. Veja o vídeo.