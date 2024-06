"Há muito boa energia na Galp e no RiR", por isso faz todo o sentido esta ligação. Quem o diz é Diogo Sousa, head of Communications da empresa que junta cada vez mais investimento em energias limpas, sobretudo solar, contando também com uma presença forte na mobilidade elétrica.

A este Rock in Rio, a fazer 20 anos num novo espaço, também a Galp quis trazer novas experiências, como a Energy Land, mas sobretudo o esforço que tem prosseguido rumo à sustentabilidade. É nesse sentido que tornou os seus espaços 100% acessíveis, "para que todos, mesmo todos possam ter uma excelente experiência", contribuindo também para reduzir significativamente a pegada carbónica do festival. "Assegurámos gasóleo renovável para os geradores e com isso conseguimos reduzir as emissões em 80%, e isso traz um impacto direto notável", vinca o head of Communications da Galp.

Também patrocinadora da Seleção Nacional de futebol e acontecendo este RiR quando também decorre o Euro2024, Diogo Sousa espera melhorar ainda mais o ambiente já no próximo sábado, quando acontece a primeira exibição de Portugal no campeonato europeu. "No sábado, vamos gerar aqui uma onda de energia e celebração!"