Fumo, fogo e petardos. Bombeiros cercam sede do governo e interrompem negociação de sindicato

Primeiro furaram o cordão policial, depois invadiram o espaço de segurança e cercaram a sede do governo, que agora se concentra na sede da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa. Foram lançados petardos, fumos e fogos. E o governo acabou por interromper as negociações que decorriam, obrigando o representante do sindicato dos sapadores a sair para tentar acalmar os ânimos. Veja as imagens.