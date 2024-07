Escolhida crescentemente pelos consumidores, "pela fiabilidade e eficácia" que mostra, a experiência real dos consumidores aponta a MEO como a internet mais rápida em Portugal. A garantia é deixada pela DECO, com base no estudo comparativo baseado em "análises objetivas e independentes" que se materializa na app QualRede. "O nosso objetivo é, como sempre, a defesa do consumidor ajudando-o a tomar a melhor decisão possível e, neste caso em particular, a melhor escolha para a internet móvel desde julho de 2024 é o MEO", conclui Rita Rodrigues, diretora de Comunicação e Relações Institucionais da DECO PROteste.

A distinção da MEO, do grupo Altice (dono do SAPO), com o selo de qualidade da DECO é um momento particularmente relevante uma vez que traduz a experiência real dos utilizadores sobretudo em plataformas móveis. "Sermos distinguidos pela DECO PROteste como a melhor operadora no Teste Internet Móvel em Portugal é a confirmação de que estamos no caminho certo e de que a nossa liderança se traduz numa experiência superior para os nossos clientes", sublinha a CEO da Altice, Ana Figueiredo.

Recorde-se que o selo de qualidade da DECO resulta dos testes feitos através da app QualRede, colaboração entre a associação de defesa do consumidor e a 5Gmark (empresa especializada em testes de qualidade de rede), simulando a experiência real do utilizador "através de um cenário que integra vários testes, chamado teste completo", em que se mede a eficácia em em diferentes locais e tempos, resultando numa maior fiabilidade dos dados graças ao grande número de experiências conduzidas.

"No MEO, o nosso foco é claro: proporcionar a melhor experiência de serviço aos portugueses. Para alcançar esse objetivo investimos fortemente na construção de infraestruturas de telecomunicações mais avançadas do país", lembra Ana Figueiredo, concluindo que este reconhecimento é a confirmação de que o esforço vale a pena. "São reconhecimentos como este que permitem ao MEO continuar a evoluir, a inovar e a oferecer aos clientes uma internet móvel rápida, fiável e segura, que acompanhe as suas necessidades num mundo cada vez mais digital."

Disponível na Play Store e Apple Store, a QualRede é uma aplicação gratuita e colaborativa, cuja eficiência aumenta consoante o número de pessoas que a utilizam. Cada consumidor decide quando e onde quer testar a sua rede e os resultados, o local e o tipo de ligação são registados de forma anónima, permitindo atualizar os dados num mapa interativo, que mostra o nível de qualidade das redes móveis em Portugal.