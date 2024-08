Do melhor de Portugal ao serviço da poupança de todos

Portugal é um dos países da Europa com maior número de horas de exposição solar, com uma média anual de 2.200 a 3.000 horas de sol, um número bastante superior à maior parte dos Estados-membros. Seja por motivos de sustentabilidade ambiental ou de poupança económica, este potencial energético pode e deve ser bem utilizado pelos portugueses.

Neste artigo, explicamos-lhe os benefícios do autoconsumo fotovoltaico individual , ou seja, da produção de eletricidade para consumo próprio, através da instalação de painéis solares que permitem não só reduzir a pegada ambiental através do consumo de energia verde mas também reduzir a fatura ao final do mês.

Como funcionam os painéis solares?

Os painéis solares, ou, tecnicamente falando, os sistemas fotovoltaicos, captam a radiação solar através de células fotovoltaicas. Em seguida essa luz do sol é convertida em eletricidade que pode ser utilizada de imediato pelos equipamentos elétricos que estejam a consumir energia.

Caso a produção de eletricidade seja superior ao que está a consumir no momento, essa energia pode ser armazenada em baterias ou então injetada diretamente na rede elétrica.

Que cuidados deve ter-se com a instalação fotovoltaica?

Durante o seu período de vida, que ronda os 25 anos, toda a instalação fotovoltaica deve ser alvo de manutenções periódicas entre uma e duas vezes por ano, de forma a garantir um melhor desempenho de produção de energia. Dada a localização onde habitualmente são instalados, como coberturas de edifícios, é aconselhado que a manutenção seja feita por profissionais que cumpram com todas as medidas de segurança. O processo consiste na verificação elétrica de todos os equipamentos, limpeza dos painéis com água e detergente não corrosivo e o corte de vegetação que possa causar sombreamento.

Corro o risco de produzir energia a mais? Como posso garantir que estou a produzir energia suficiente para responder às necessidades da minha habitação?

Os produtores de energia em autoconsumo individual podem deparar-se com duas situações:

A instalação solar produz menos energia do que a que está a ser consumida nesse momento: Quando isto acontece, é necessário recorrer à compra de eletricidade da rede pública através de um dos comercializadores de energia para satisfazer o consumo remanescente; A instalação solar produz mais energia em cada momento do que a que está a ser consumida: Quando isto acontece, a energia excedente pode ser armazenada em baterias ou então é injetada diretamente na rede elétrica pública.

Como funcionam as baterias solares?

As baterias solares são equipamentos que acumulam o excedente de energia da produção gerada através dos painéis solares. Essa energia pode ser utilizada posteriormente em períodos sem radiação solar ou até mesmo quando a energia da rede está mais cara Este recurso garante-lhe, enquanto produtor e consumidor de energia, uma autonomia da rede elétrica que irá resultar em poupanças significativas na fatura de eletricidade, esta é, no entanto uma opção que, dependendo do seu rácio de produção/consumo e devido ao investimento inicial necessário, poderá traduzir-se numa solução rentável apenas a médio-longo prazo.

Como se processa a venda dos excedentes de energia?

Caso um investimento em baterias não esteja no seu horizonte, ao celebrar um contrato de compra e venda com uma empresa do setor energético poderá vender os seus excedentes de produção. Desta forma fecha o ciclo e garante que toda a energia produzida e não consumida não é desperdiçada. Consegue ainda uma poupança extra na fatura mensal, onde o valor do excedente vendido vai reduzir o tempo de retorno do seu investimento.

E nos dias nublados há produção de energia?

Como a produção é feita através da radiação solar, os painéis continuam a produzir mesmo em dias nublados ou chuvosos, apesar de haver uma queda de produção de eficiência face à produção máxima da instalação.

E se falhar a luz?

Em caso de falha de energia na rede, as baterias solares podem servir de fonte de eletricidade e fornecer energia para que aparelhos essenciais como o frigorífico, por exemplo, continuem a funcionar. Para tal, será necessário também que o sistema fotovoltaico esteja preparado tecnicamente e configurado para o efeito.

Como posso acompanhar o meu consumo e produção de energia?

Normalmente a instalação fotovoltaica contempla um sistema de monitorização próprio que efetua as leituras em tempo real dos seus consumos e da sua produção fotovoltaica. Desta forma poderá ter acesso através da web ou de uma app à consulta de toda esta informação, permitindo-lhe ainda gerir da melhor forma os seus consumos vs. produção.

Como posso começar a vender os meus excedentes?

Existem alguns passos simples a cumprir: