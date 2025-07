Um processo milionário nos EUA, um momento que se tornou viral num concerto e uma alteração nos currículos escolares que polarizou opiniões estão entre os temas quentes da semana.

Da indemnização de 10 mil milhões de euros pedida a Trump numa ação paralela ao caso Epstein, nos Estados Unidos, ao que se ensina na disciplina de Cidadania em Portugal, as notícias que marcaram os últimos dias são levados a mais uma conversa entre os avatares digitais do SAPOD, em dez minutos que revisitam os factos mais noticiados nos media parceiros do SAPO.

Noticioso, dinâmico, leve e informativo, o SAPOD — o podcast que salta direto ao assunto, é o produto da aliança entre a inteligência natural de uma equipa de jovens profissionais e as ferramentas de Inteligência Artificial. Sempre com curadoria e orientação jornalística, o SAPOD traz-lhe uma seleção de notícias da semana num programa que se materializa numa conversa entre dois avatares virtuais desenvolvidos em IA, que nos apresentam as notícias que marcam a semana de forma acessível, envolvente e relevante, especificamente direcionada a um público jovem e digitalmente ativo. Um guião construído por Inteligência Artificial a partir de uma série de notícias selecionadas com critério editorial pelos jornalistas do SAPO.

