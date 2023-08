"De Olho Nas Estrelas" é um podcast que pretende explorar o trabalho de portugueses no estrangeiro, qual a sua influência no espaço, e quais os caminhos que os fizeram chegar aos cargos hoje ocupados.

José Pedro Ferreira é Engenheiro Aeroespacial e atualmente Bolseiro Fulbright na Universidade do Sul da Califórnia. O seu projeto de doutoramento pretende investigar o impacto causado pelos detritos espaciais e as consequências da reentrada de satélites na atmosfera terrestre. Passou ainda por diversas experiências internacionais desde a NASA à ESA, com paragem pela ISRO.

Ouça o episódio abaixo:

