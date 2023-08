"De Olho Nas Estrelas" é um podcast que pretende explorar o trabalho de portugueses no estrangeiro, qual a sua influência no espaço, e quais os caminhos que os fizeram chegar aos cargos hoje ocupados.

Descubra a jornada de Daniel Nascimento, Engenheiro Aeroespacial de Torres Novas que seguiu um percurso que o levou ao Japão há cerca de um ano. "Estou a adorar. Não há nada até agora que eu diga que isto é horrível (viver no Japão)", explica o convidado no episódio.

Ao longo do caminho, ele trabalhou República Checa e no Reino Unido. Neste episódio, ele compartilha parte da experiência profissional e como tem sido viver nessa ilha do Pacífico.

Ouça o episódio abaixo:

