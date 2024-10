Sabia que cerca de 92% dos pais refere que brinca com os seus filhos e que mais de 78% já ensinou alguma brincadeira ou jogo tradicional português da sua infância à criança?

Sabia que, segundo cerca de 40% dos pais, a principal barreira para não brincarem tanto com as crianças é a falta de “energia” devido à elevada carga de trabalho diário? E que 84,4% gosta de ver os seus filhos sujos porque é sinal de que estiveram a brincar?

Estes são alguns dos dados provenientes do mais recente inquérito “Portugal a Brincar III”, levado a cabo por uma parceria entre a Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), o Instituto de Apoio à Criança (IAC) e a Estrelas & Ouriços. O restante relatório será apresentado na 4.ª Conferência Estrelas & Ouriços, no próximo dia 3 de outubro, pelas 9h30, no Edifício Imprensa, em Paço de Arcos. O evento contará com a presença de vários especialistas que irão debater assuntos em torno da temática – brincar –, e de ativações de marcas associadas, nomeadamente a Nestlé Cerelac e a Chicco.

Conheça abaixo a agenda completa da conferência:

09h30 | Boas-vindas

10h00 | Sessão de Abertura

Madalena Nunes Diogo, diretora-geral da Estrelas & Ouriços

10h05 | Apresentação resultados do inquérito “Portugal a Brincar, III” + Mesa redonda

Rui Mendes , professor da Escola Superior de Educação de Coimbra

, professor da Escola Superior de Educação de Coimbra Ana Lourenço , psicóloga do sector de atividade lúdica do Instituto de Apoio à Criança

, psicóloga do sector de atividade lúdica do Instituto de Apoio à Criança Madalena Nunes Diogo, diretora-geral da Estrelas & Ouriços.

Moderação – Sofia de Castro Fernandes

10h30 | Sessão de Reflexão: Brincar e EDUCAÇÃO

Inês Oom de Sousa , presidente da Fundação Santander Portugal

, presidente da Fundação Santander Portugal Nuno Ferro , diretor no Colégio Pedro Arrupe

, diretor no Colégio Pedro Arrupe João Couvaneiro, professor no Egas Moniz School of Health & Science

Moderação – Sofia de Castro Fernandes

11h00 | LAB’s & Coffee break

Pausa para troca de experiências, informações e contactos entre os convidados e parceiros. Workshops inspiracionais dedicados a cada uma das dimensões do brincar, desenvolvidos por parceiros especializados.

11h40 | VoxPop

Projeção de vídeo: O que dizem as crianças sobre o tempo de brincadeira

11h45 | Mesa redonda “Como brincam hoje as crianças em Portugal” – é TEMPO DE BRINCAR!

Rita Cordovil Matos , professora na Faculdade de Motricidade Humana

, professora na Faculdade de Motricidade Humana Hugo Rodrigues , médico pediatra

, médico pediatra Mariana Reis , mãe, co-fundadora & MD MIRABILIS

, mãe, co-fundadora & MD MIRABILIS Nádia Reis , diretora de Comunicação e Responsabilidade Social, Continente

, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social, Continente Joana Cascais de Freitas, coordenadora do projeto Pela Cidade Fora, EMEL

Moderação – Sofia de Castro Fernandes

12h35 | Sessão de Encerramento

Pedro Santa Clara, professor universitário e diretor-executivo da Shaken not Stireed fundador da Escola 42 e TUMO Portugal.

O evento será transmitido online, de forma gratuita, pelas 9h30 do dia 3 de outubro. Os interessados em aceder à transmissão devem inscrever-se aqui.