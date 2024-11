Com o OE2025 aprovado na generalidade e Portugal historicamente vulnerável e dependente do que se passa na Europa e no mundo, que influência têm os eventos que agitam o globo neste retângulo é o mote que dá vida a uma conversa sobre política internacional, novos equilíbrios geopolíticos e geoeconómicos e os seus efeitos para um país como o nosso.

"Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores, convidou Germano Almeida e Ana Cavalieri para dissertarem sobre as eleições nos EUA e o conflito israelo-árabe, no Hotel Holiday Inn Porto-Gaia, dia 16 de novembro, às 21.30", avança a organização, marcando com esta conversa entre o jornalista e comentador de política internacional e a advogada e comentadora de política internacional o regresso do Clube dos Pensadores.

Quanto poderá a economia nacional sofrer com a volatilidade do preço do petróleo no mercado e de bens que podem ter influência na inflação? Que efeitos terá aqui a mudança de ciclo gerada pela vitória de Donald Trump, que marca um novo ciclo nas relações da América com a Europa e o mundo, nomeadamente Rússia e China? E irá a vitória de Trump dar lastro a Netanyahu para conseguir "decapitar" as chefias do Hamas e do Hezbollah e chegar a um acordo de paz?

Estes e outros assuntos, incluindo uma nova aproximação geoestratégica com a China e uma mudança com a Europa pelo seu menor compromisso com a NATO estarão em cima da mesa numa conversa para ajudar a pensar, com moderação de Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores.