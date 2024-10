A tecnologia tem inúmeras vantagens também ao nível fiscal

Muda Num Minuto. Os recibos eletrónicos de renda de casa, que podem ser emitidos no Portal das Finanças, são exemplo de como também o fisco fica melhor com o digital. O futuro já começou. Faz parte do compromisso MUDA, que há sete anos trabalha a literacia digital dos portugueses.