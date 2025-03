Numa era em que toda a informação passa pelo WhatsApp, em que a informação sobre convocados para um jogo ou a condição física de um jogador é quase imediatamente espalhada pelas redes sociais, a tecnologia surge como um importante instrumento de comunicação também para o desporto. Mas não é a esse lado mais visível que se limita a presença da tecnologia nas modalidades. Ela está também ao serviço da ciência, para melhorar as condições dos atletas, por exemplo.

Seja para monitorizar os batimentos cardíacos, para personalizar um treino ou para captar dados e interpretá-los de forma a aprender, adaptar e tirar o melhor partido possível de um atleta, a tecnologia e até a Inteligência Artificial estão cada vez mais presentes na prática desportiva. E chegam ao ponto de analisar detalhadamente resultados e moldar tarefas e táticas.

Quem o explica é quem sabe melhor tirar partido dessas ferramentas. No novo episódio do podcast Tech Balance, by Fundação MEO, Tomaz Morais, codiretor-geral da Academia de Futebol do SCP, orador, formador e professor universitário, conta que, mesmo invisível, "a tecnologia está presente em toda a atividade desportiva", com os atletas a serem rigorosamente avaliados, as imagens de jogos escrutinadas por Inteligência Artificial, entre muitas outras utilizações.

Mas se o desporto é superação, emoção e espetáculo, onde está o balanço entre o que a tecnologia pode aportar e o que vem do lado mais imprevisível do ser humano? Pode a tecnologia tirar emoção às exibições ou melhorar a prática desportiva? E conforme as capacidades das máquinas evoluem, ainda há espaço para surpresas?

Mais do que respostas, nesta conversa conduzida por Sandra Lucas Ribeiro, da Instinct, vamos ter muitos caminhos para pensar, em mais um episódio do podcast Tech Balance, by Fundação MEO, que pode acompanhar aqui no SAPO e no canal de Spotify.

Neste sexto episódio do podcast Tech Balance, o último desta primeira temporada, a conversa faz-se do conhecimento de Tomaz Morais, que não tem dúvidas das vantagens tecnológicas no desporto mas assume que o lado humano nunca poderá ser esquecido. "Um líder nunca deixará de ser um líder", diz.

Veja o novo episódio já amanhã e reveja todos os anteriores na página do seu Podcast Tech Balance, aqui no SAPO.