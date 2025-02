A população portuguesa caracteriza-se por um forte envelhecimento demográfico, tendência que continua a intensificar-se. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que, em 2012, por cada 100 jovens residiam em Portugal 131,4 idosos, número que aumentou para 184,4 em 2022 e 188,1 em 2023. Com a baixa natalidade e o aumento da esperança média de vida, prevê-se que a geração +60 se torne a faixa etária dominante no país, refletindo a dinâmica demográfica europeia.

É sobre estes “consumidores maduros”, que controlam uma parte substancial dos gastos globais de consumo, que a Consultora Idade Maior se debruça com o objetivo de desafiar preconceitos, colocando no centro do debate a necessidade de se repensar a forma como as marcas comunicam com a geração +60.

Segundo um estudo da Consultora Idade Maior, os seniores afirmam que os anúncios a si dirigidos se limitam apenas a produtos como fraldas, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas, enfatizando soluções para dificuldades funcionais, ao invés de valorizar e explorar o seu potencial.

Após o sucesso da conferência do ano passado, onde se debateu o tema “O que há de diferente no modo de decidir dos mais velhos?”, – que contou com a presença de convidados como Bradley Schurman, fundador e CEO da Human Change e Maria João Valente Rosa, professora e investigadora na FCSH-UNL – Mónica Chaves, fundadora e CEO da Brandkey e da Consultora Idade Maior, pretende agora debater e colocar na agenda das marcas e da sociedade “o futuro da longevidade”.

A 2.ª Conferência Idade Maior irá decorrer no dia 25 de fevereiro, pelas 9h30, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial.

2.ª Conferência Idade Maior: Num país onde a geração +60 está em crescimento acentuado, é urgente superar estereótipos e inovar créditos: DR

Conheça os oradores desta edição

Avivah Wittenberg-Cox, CEO, escritora, consultora e agente de mudança;

Carolina Pita Negrão, diretora da Fundação MEO Portugal;

Helena Marujo, professora associada na Escola de Ciências Sociais e Políticas – ISCSP;

Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal;

Mafalda Honório, diretora de marketing de longevidade da Fidelidade;

Marta Castro, diretora de marca e marketing da Wells;

Paulo Portas, ex-vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros;

Isabel Bernardo, fundadora da Smart Things Consulting e partner na Consultora idade MAIOR

Mónica Chaves, fundadora e CEO da Brandkey e Consultora idade MAIOR

O programa

08h45 | Acreditação

09h30 | Mónica Chaves: Boas-vindas

09h40 | Avivah Wittenberg-Cox: O imperativo da Longevidade

10h25 | Helena Marujo: Como viver vidas mais longas e felizes: conhecimentos práticos da ciência da psicologia positiva

10H45 | Jorge Portugal: Inovação, sustentabilidade e equidade intergeracional

11h05 | Coffee break

11H35 | Paulo Portas: Envelhecimento na sociedade portuguesa – consequências, dilemas, compromissos e oportunidades

12h05 | Mafalda Honório, Marta Castro, Carolina Pita Negrão: Caminhos e visões de transformação

12H45 | Isabel Bernardo: Principais insights Fórum idade MAIOR

13h05 | Encerramento

Para mais informações consulte o site oficial da idade MAIOR.