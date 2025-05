Médica neurologista, Teresa Paiva é uma das maiores especialistas em medicina do sono, sendo pioneira no estudo dos distúrbios deste tipo e na defesa da importância do descanso para a saúde física e mental.

Desenvolveu investigação sobre insónia, apneia do sono e ritmos circadianos, contribuindo para melhorias significativas na qualidade de vida dos doentes.

Professora catedrática e investigadora, fundou e dirigiu a Unidade de Sono do Hospital de Santa Maria e é diretora clínica do Centro de Medicina do Sono desde 1983.

É autora de inúmeros artigos científicos e livros sobre a importância do sono, tendo recebido 16 prémios e distinções, incluindo a distinção 20 Mulheres na Ciência – 2015, pela Ciência Viva; o prémio Bial de Medicina Clínica em 2000; e o prémio Bial em 1994.