O mote diz (quase) tudo: "Queres poupar mais por mês? Escolhe a EDP outra vez." E a tradução é logo explicada: a possibilidade de os clientes da elétrica pagarem menos 15% por kWh nos seus consumos, durante um ano, que se junta à campanha lançada pela companhia em janeiro, que dá descontos de 50 euros a clientes que se juntem à EDP (60 para quem junte eletricidade verde e gás natural neste provedor).

"Com esta campanha, a EDP pretende mostrar que pretende ser o parceiro energético de confiança de quem ainda não é cliente da empresa, ou até de quem já foi e queira regressar, juntando-se aos mais de 3 milhões de famílias que apostam na qualidade de serviço e no preço competitivo da EDP que, desde 1 de janeiro, implementou uma redução média de 7% na fatura mensal", comunica a empresa, que assume a missão de "liderar o mercado com soluções inovadoras" rumo à transição energética para um mundo mais limpo.