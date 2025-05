Nascida no Porto, nos anos 80, Capicua lançou o seu primeiro LP, “Capicua”, em 2012, considerado um dos melhores álbuns do ano.

Afirmou-se no rap e hip-hop nacionais com o seu estilo único, letras que abordam temas femininos e o inconfundível sotaque do Norte.

Com uma vasta discografia, conta com um percurso sólido no panorama da música lusófona, além de dar cartas na literatura, da dramaturgia à poesia, passando pelas crónicas.

Para celebrar os 50 anos de Abril, editou “Que Força É Essa Amiga” (uma versão renovada e no feminino do clássico de Sérgio Godinho).